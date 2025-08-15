Совкомбанк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 5 млрд рублей по сравнению с 13,7 млрд рублей за аналогичный период 2024 года, следует из пресс-релиза банка.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего снижение чистой прибыли во втором квартале на 35,6% - до 8,8 млрд рублей.

В первом полугодии чистая прибыль банка составила 17,5 млрд рублей, что в 2,2 раза ниже результата за тот же период прошлого года (38,7 млрд рублей).