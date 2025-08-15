Поиск

В FESCO переименовали должность президента компании в гендиректора

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) утвердил переименование должности руководителя компании.

"В связи с утверждением устава ПАО "ДВМП" в новой редакции подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ДВМП" Петра Иванова в качестве генерального директора ПАО "ДВМП", - сообщил эмитент.

Акционеры FESCO на годовом собрании в июне текущего года утвердили новую редакцию устава, которая предполагала смену должности главы компании с президента на генерального директора.

Петр Иванов был назначен президентом FESCO в сентябре 2024 года.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

