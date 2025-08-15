ЦБ отметил рост интереса к ИИС на фоне снижения ставок по вкладам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2025 года выросло почти на 94 тыс., превысив 6,2 млн, говорится в сообщении Банка России.

Интерес инвесторов к открытию ИИС поддержали ожидания постепенного снижения ключевой ставки и ослабления геополитической напряженности, считает ЦБ.

Нетто-приток средств на ИИС во втором квартале увеличился по сравнению с первым. Чистый приток на брокерские счета составил 39 млрд рублей (в первом квартале - 36 млрд). При этом клиенты доверительных управляющих продолжили выводить средства со счетов – нетто-отток составил 1 млрд рублей (минимум с четвертого квартала 2021 года).

"Значительный приток средств на ИИС сохраняется на фоне снижения доходности альтернативных направлений для вложения средств", - пишет ЦБ. В частности, максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках во втором квартале 2025 года снизилась до 18,3% с 20,3%.

Высокие нетто-притоки средств и положительная переоценка российских облигаций по мере снижения процентных ставок в экономике привели к росту портфелей на ИИС до 680 млрд рублей (+7% к/к и +29% г/г). Средний размер брокерских ИИС вырос со 100 тыс. до 105 тыс. рублей. Средний размер ИИС в рамках ДУ также продолжил увеличиваться на фоне закрытия небольших счетов и достиг 212 тыс. рублей (максимум с конца 2021 года).

ЦБ отмечает, что во втором квартале инвесторы стали закладывать в прогнозы более быстрое снижение ключевой ставки, что поддержало спрос на российские облигации с фиксированным купоном. Их доля в структуре активов ИИС выросла с 35% до 39%. В то же время доля акций российских компаний сократилась до 33%, что является минимумом со второго квартала 2023 года.

Доля российских облигаций на брокерских ИИС впервые превысила долю российских акций, замечает Банк России. Наибольшим интересом пользовались долгосрочные ОФЗ и облигации компаний с высоким рейтингом.