Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов в ожидании саммита глав РФ и США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет оптимистичный настрой в ожидании встречи президентов России и США в Анкоридже на Аляске, что подогревает надежды на начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3000 пунктов и пытается закрепиться на достигнутом уровне, лидируют в росте акции ОК "Русал" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), МКБ (+2,6%) и "Роснефти" (+2,5%).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3001,46 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1185,38 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 августа, составляет 79,7653 руб. (+16,21 копейки).

Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2025 года составила $748 млн, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в пятницу. Это практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" ($746 млн). Консолидированная выручка по МСФО выросла на 32% г/г, до $7,52 млрд, выше консенсуса ($7,45 млрд).

В первом полугодии 2025 года "Русал" зафиксировал убыток в размере $87 млн по сравнению с прибылью в размере $565 млн за аналогичный период 2024 года. Негативная динамика стала результатом роста в 2,4 раза процентных расходов, укрепления рубля почти на 23% и связанного с этим увеличения расходов по налогу на прибыль, пояснила компания. Капзатраты выросли на 37%, до $707 млн, основной причиной увеличения является экологическая и технологическая модернизация предприятий. Чистый долг "Русала" вырос за полугодие на 15%, до $7,378 млрд.

Подорожали также акции "Газпрома" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "ММК" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Российско-американские переговоры на Аляске начнутся примерно в 11:30 по местному времени в пятницу (22:30 по московскому времени) со встречи президентов двух стран тет-а-тет, после чего продолжатся в составе делегаций, сообщил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Центральной темой переговоров президентов РФ и США станет украинское урегулирование, отметил он. Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве).

От России в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков отметил, что продолжительность переговоров будет зависеть от самих президентов. По их завершении ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

В состав делегации президента США Трампа в ходе его визита на Аляску вошли, в частности, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и представитель Белого дома Кэролайн Левитт, сообщил в пятницу пул Белого дома.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов, в настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования.

Президент США Трамп заявил в пятницу, что будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос об обмене территорий с Украиной, однако окончательно решение будет приниматься в Киеве.

"Этот вопрос будет обсуждаться, но решение должна принимать Украина. Думаю, они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину. Я здесь, чтобы усадить его (Путина) за стол переговоров", - сказал Трамп в пятницу на борту самолета, направляющегося в Анкоридж. Общение Трампа с журналистами транслировала пресс-служба Белого дома.

Также Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, сможет предоставить гарантии безопасности Украине вместе с другими странами, но не в рамках сотрудничества по НАТО.

Россию ожидают серьезные экономические потери в случае, если она не пожелает урегулировать кризис на Украине, заявил Трамп. "Экономически это будет очень серьезно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути на Аляску, отвечая на вопрос о последствиях для России в случае, если не удастся достичь соглашения об урегулировании украинского кризиса.

Накануне Трамп также сообщил, что его встреча с Зеленским и Путиным должна быть организована быстро, возможно, трехстороннюю встречу можно также провести на Аляске, потому что "это намного легче" организовать.

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", консолидация рынка акций РФ на текущей неделе отражает высокую степень неопределенности итогов пятничной встречи президентов России и США. Начало встречи запланировано на вечер, 22:00-22:30 по Москве, поэтому основные действия на рынке акций, скорее всего, начнутся на торгах выходного дня по результатам встречи, где можно ожидать повышенной волатильности, полагают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых фондовых рынках в пятницу преобладает положительная динамика. Инвесторы реагируют на отчетность компаний, анализируют неоднозначную макростатистику, а также ожидают встречи президентов США и России на Аляске, положительные итоги которой могут вызвать ралли на рынке, вернув его на траекторию роста, в то время как отсутствие результатов может привести к новой коррекции.

Индекс МосБиржи снова вернулся к уровню 3000 пунктов, выше которого открывается дорога вверх. На этом пути, однако, стоят уровень сопротивления в районе 3050 пунктов и находящийся в зоне перекупленности (выше 70 единиц) индикатор относительной силы RSI (в сочетании со сглаженной скользящей средней в периоде 14 дней). Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи сформировался около 2860 пунктов, считает Калачев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине станет главной темой саммита глав РФ и США, хотя официального подписания каких-либо документов по итогам встречи не ожидается. Президент США Трамп не ожидает немедленного перемирия. Представители американского бизнеса, включая Американскую торговую палату в России, заявили, что в случае успешных переговоров и урегулирования конфликта на Украине будут лоббировать снятие санкций с Москвы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру продолжает подъем, со сдержанным оптимизмом ожидая очной встречи Путина и Трампа. Индекс МосБиржи впервые с конца апреля в рамках основной сессии превысил 3000 пунктов, а индекс РТС достиг максимума с конца марта.

Итоги встречи Путина и Трампа могут принести как воодушевляющие, так и тревожные новости, либо способствовать сохранению геополитической неопределенности, что ранее ограничивало пыл покупателей. В РФ тем временем продолжается сезон полугодовых отчетностей. Сильные операционные и финансовые результаты за I полугодие в пятницу, в частности, представил "Русал" , акции которого за последний месяц вместе с бумагами "Эн+ груп" показывают наиболее уверенную динамику в составе индекса МосБиржи. Поддержку производителям алюминия оказывает актуальность среднесрочного "бычьего" тренда цен на металл. Макроэкономические данные на неделе при этом показали замедление потребительской инфляции в РФ в июле с 9,4% до 8,8% г/г, что создает базу для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает аналитик.

Повышенный интерес к акциям "Роснефти" обеспечивается геополитическими надеждами на сохранение бесперебойных поставок нефти в азиатский регион. "Совкомфлот" (+2,8%) сообщил о получении убытка за I полугодие 2025 года в размере $435 млн против прибыли в $323,8 млн годом ранее. Тем не менее в компании заявили, что по итогам текущего года возможно получение скорректированной чистой прибыли и возвращение к стабильной выплате дивидендов, отметила Кожухова.

Западные фондовые площадки в конце недели сохраняют умеренно оптимистичный настрой - инвесторы адаптируются к новым торговым реалиям, последствия которых, впрочем, еще могут отразиться в динамике инфляции в ближайшие месяцы. Индексы МосБиржи и РТС тестируют многонедельные максимумы, сохраняя сдержанный оптимизм в преддверии переговоров Путина и Трампа, заключила представитель "Велес Капитала".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что переговоры Путина с Трампом лучше не встречать в коротких позициях на рынке акций РФ.

"Всем известно, что президент США любит пытаться совмещать кнут и пряник. Накануне он заявил, что он не хочет вводить санкции в отношении России и желает найти решение дипломатическим путем, отметив, что немедленное перемирие на Украине маловероятно. Однако днем ранее Трамп говорил, что Россию ждут "серьезные последствия" в случае отсутствия прорыва в переговорах", - отметил эксперт.

"Если верить СМИ, то складывается впечатление, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, для чего и пытается прекратить украинский конфликт. Поэтому он вряд ли станет разрывать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и вводить санкции. Скорее всего, риторика Трампа после переговоров, которые состоятся поздно вечером в пятницу, будет позитивной", - считает Антонов.

Следовательно, это должно вызвать рост российского рынка акций. Поэтому наиболее рискованное решение - встречать саммит лидеров двух стран в "шортах", тем более что на выходных эти короткие позиции будет сложно закрыть, полагает эксперт.

Также эксперт компании "Алор брокер" не рекомендует поддаваться излишнему оптимизму в отношении бумаг экспортеров, поскольку Европа однозначно дала понять, что даже при успешных переговорах США-РФ она не отменит антироссийские санкции. Поэтому среднесрочные портфели пока не стоит наращивать, а свободные деньги лучше использовать для спекулятивной торговли, считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), однако нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%, CAC 40 подрос на 0,2%, DAX не изменился) и в США (индексы акций к 16:35 МСК изменились на 0,03-0,3%).

Биржи Южной Кореи в пятницу были закрыты в связи с праздником (День независимости).

Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 5,7% в годовом выражении после роста на 6,8% в июне. Аналитики в среднем ожидали замедления до 5,9%, сообщает Trading Economics.

Рост розничных продаж в КНР в прошлом месяце замедлился до 3,7% в годовом выражении после подъема на 4,8% в июне. Эксперты ожидали ослабления роста до 4,6%. Инвестиции в основные активы в январе-июле увеличились на 1,6% относительно аналогичного периода 2024 года вместо ожидавшегося роста на 2,7%, а безработица в июле выросла до 5,2% с 5% месяцем ранее.

Экономика Японии во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении рост ВВП Японии составил 1%. В январе-марте данный показатель вырос на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи в США в июле увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение продаж на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены корректируются вниз на слабых статданных из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти; игроки ожидают встречи президентов США и России на Аляске в Анкоридже.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $66,09 за баррель (-1,1% и +1,8% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,12 за баррель (-1,3% и +2,1% в четверг).

Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора. Трамп в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

Тем временем аналитики Bank of America повысили прогноз избытка предложения нефти на рынке в 2025-2026 годах. По оценкам банка, средний избыток предложения в период с июля текущего года по июнь следующего будет составлять 890 тыс. баррелей в сутки. Аналитики BofA подтвердили понижательный прогноз для цен на нефть и ожидают, что цена на Brent во втором полугодии 2025 года опустится ниже $60 за баррель, а в среднем будет составлять $63,5 за баррель.

Снижение цен на нефть сдерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу лидируют в росте акции ПАО "РКК "Энергия" (+4,4%), "Русагро" (MOEX: AGRO) (+4,1%), "префы" "МГТС" (+3,9%), бумаги ПАО "Лензолото" (+3,7%), ПАО "ЮТэйр" (+3,4%), ПАО "Генетико" (+3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (+2,9%), "Совкомфлота" (+2,8%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+2,8%), ПАО "Теплант Восток" (+2,6%), "ВСМПО-Ависма" (+2,5%).

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%, до 3611 рублей) рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщила компания. Размер дивидендов оказался выше ориентира в 200 рублей/акция - такой примерный уровень компания анонсировала в мае. Внеочередное собрание акционеров "Хэдхантера" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD), на котором будет рассматриваться вопрос промежуточных дивидендов, пройдет 16 сентября. Планируемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 27 сентября. В случае утверждения выплат на ВОСА они будут осуществлены в начале октября.

Государство планирует продать контрольный пакет "Южуралзолота" (+0,4%) ( ЮГК ) крупному миноритарию компании, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, вот он там будет главным, - заявил Моисеев. - Мы продадим остальной пакет".

Он не уточнил, о какой компании идет речь. Из крупных акционеров ЮГК известна только структура Газпромбанка (бывший владелец золотодобытчика Константин Струков в прошлом году продал ей 22%), остальные акционеры не раскрываются. Суммарный free float свыше 10%. Рыночная стоимость пакета ЮГК , который находится сейчас в госсобственности, примерно 85 млрд рублей, напомнил Моисеев. Провести сделку власти рассчитывают уже в этом году.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+2,8%) по МСФО во втором квартале 2025 года составила $20,7 млн по сравнению с убытком $1,2 млн в первом квартале текущего года, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего скорректированную чистую прибыль СКФ на уровне $19,5 млн. В первом полугодии текущего года скорректированная прибыль сократилась до $19,5 млн по сравнению с $347,7 млн в аналогичном периоде прошлого года.

Во II квартале "Совкомфлот" получил $158 млн EBITDA, консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальный показатель EBITDA на уровне $151,6 млн. Чистый убыток СКФ по МСФО во втором квартале составил $42 млн по сравнению с $393 млн убытка в первом квартале текущего года. За первое полугодие убыток составил $435 млн по сравнению с прибылью $323,8 млн в аналогичном периоде прошлого года.

"Совкомфлот" по итогам 2025 года может выйти на скорректированную чистую прибыль (база для дивидендов), что позволит вернуться к выплате дивидендов, сообщил РБК финансовый директор СКФ Александр Вербо.

"Распадская" (-0,5%) завершила первое полугодие 2025 года с чистым убытком в размере $199 млн по сравнению с убытком в $99 млн годом ранее, говорится в отчетности компании. EBITDA была отрицательной и составила минус $99 млн (+$213 млн в I полугодии 2024 года). Выручка угольной компании сократилась на 30% к аналогичному периоду 2024 года, до $699 млн с $999 млн годом ранее. Консенсус составлял $689 млн.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие из-за ухудшения финрезультатов, а также падения цен на уголь.

Решение о выплате второй части дивидендов Совкомбанка (-1,7%, до 16,245 рубля) по итогам 2024 года будет принято в конце III - начале IV квартала, будет зависеть от динамики снижения ключевой ставки и результатов группы, заявил журналистам на конференц-звонке главный управляющий Совкомбанка Андрей Оснос.

"Мы объявили о том, что рассматриваем второй этап выплаты дивидендов. Пока решения нет никакого. В целом мы считаем, что скорее всего, решение будет принято в конце третьего - начале четвертого квартала, и все будет зависеть от темпов снижения ставки, (...) в целом от результатов бизнеса, насколько вернется рост, сколько нам нужно капитала и так далее. В целом пока сложно нам сказать, что будет с дивидендами", - сказал Оснос.

Акционеры Совкомбанка приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов банк направил 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.

Совкомбанк ранее заявил, что может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года. При этом кредитная организация отмечала, что точная дата и размер выплат в рамках второго этапа будут определены позднее с учётом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 54,01 млрд рублей (из них 7,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 4,69 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 4,67 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).