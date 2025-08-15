Акционеры ПАО "Лензолото" одобрили ликвидацию компании

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили ликвидацию компании, сообщило ПАО.

Акции "Лензолота" - и обыкновенные, и привилегированные - торгуются на Мосбирже. По последним данным (на конец 2022 года), 94,79% голосующих акций и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу".

В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.

ПАО "Лензолото" - это просто юридическая оболочка с остатками денежных средств на балансе, напоминает аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов. В отчетности можно увидеть, что доходы компании в последние годы - это только проценты по депозитам. Один раз, в 2022 году, компания также дополнительно получила хороший доход от валютной переоценки, но это все разовые факторы, отмечает он.

"Остатки денег и полученные проценты постепенно выводились из компании в виде дивидендов, что могло ввести в заблуждение некоторых инвесторов. Человеку, который не знаком с ситуацией в "Лензолоте", могло показаться, что компания действительно ведет деятельность. В какие-то моменты акции "Лензолота" росли вслед за ценами на золото. Но это лишь заблуждения и спекуляции", - отмечает Галактионов.

Компанию без бизнеса можно оценить по стоимости чистых активов. На конец марта по РСБУ она составила 333,2 млн рублей, подсчитал аналитик. За вычетом дивидендов на "префы", выплаченных во II квартале, остается 329,9 млн рублей. Эти средства должны быть распределены между владельцами акций. Ликвидационная стоимость выходит около 222 рублей на акцию, делает вывод Галактионов. "Итоговая сумма будет отличаться, поскольку до момента распределения еще могут быть получены небольшие процентные доходы, а также будут расходы на саму процедуру ликвидации. Но порядок цифр примерно такой", - заключает он.

При этом, для сравнения, последняя цена торгов акциями ПАО "Лензолото" на Мосбирже в четверг составила 7740 рублей за обыкновенную акцию, 995 рублей за "преф". И в пятницу котировки активно растут.