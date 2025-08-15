Apple возглавила рейтинг BrandZ самых дорогих брендов мира 4-й год подряд

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Apple в 2025 году возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира четвертый раз подряд, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Его стоимость выросла за год на 28% - до $1,3 трлн.

Далее, как и в прошлом году, идут Google (холдинг Alphabet Inc.), стоимость которого увеличилась на 25% (до $944,1 млрд), Microsoft Corp. - на 24% (до $884,8 млрд), Amazon.com Inc. - на 50% (до $866,1 млрд).

На пятую строчку вышел бренд Nvidia Corp., стоимость которого взлетела в 2,5 раза (до $509,4 млрд). Затем следуют Facebook и Instagram (принадлежат запрещенной в России организации Meta, признанной экстремистской) со стоимостью $300,7 млрд и $229 млрд соответственно. Они вытеснили на восьмую позицию с пятой в прошлом году McDonald's Corp., стоимость которого снизилась на 0,4% (до $221 млрд).

Также в десятку самых дорогих брендов мира вошли Oracle Corp. и Visa Inc., подорожавшие соответственно на 48% (до $215,35 млрд) и 12,9% (до $213,35 млрд).

Китайский бренд Tencent переместился на одиннадцатое место с десятого (+28,7%, до $174 млрд).

Помимо Nvidia самый значительный подъем стоимости (более чем вдвое) за минувший год зафиксировали китайские бренды Huawei ($64,7 млрд, 39-е место) и Xiaomi ($21,9 млрд, 96-я позиция), а также американский VMware Inc. ($47 млрд, 55-я строчка).

В топ-100 вошли новые бренды ChatGPT ($43,6 млрд, 60-я позиция), Stripe ($26,1 млрд, 85-я строчка), Chipotle Mexican Grill ($26,1 млрд, 86-е место) и шведский Spotify ($29,7 млрд, 76-я позиция).

Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется агентством Kantar с 2006 года. При его составлении учитываются финансовые показатели компаний и отзывы около 4,5 млн потребителей.