Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии снизилась в 1,7 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", основанный на опросе аналитиков, был на уровне 70,3 млрд рублей.

Выручка за указанный период снизилась на 9,7% - до 674,076 млрд рублей, себестоимость выросла на 1,7%, до 531,852 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась в 1,5 раза, до 142,224 млрд рублей.

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Однако в последние два года "Татнефть" была более щедрой на выплаты акционерам: на промежуточные дивиденды она направляла порядка 75% чистой прибыли по РСБУ за период.

Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата "Татнефти" проводится по итогам шести месяцев, затем следуют выплаты за третий квартал и финальные дивиденды. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал, что компания выплатит акционерам за полугодие2025 года около 23,5 рубля на акцию.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.