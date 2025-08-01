Поиск

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии снизилась в 1,7 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", основанный на опросе аналитиков, был на уровне 70,3 млрд рублей.

Выручка за указанный период снизилась на 9,7% - до 674,076 млрд рублей, себестоимость выросла на 1,7%, до 531,852 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась в 1,5 раза, до 142,224 млрд рублей.

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Однако в последние два года "Татнефть" была более щедрой на выплаты акционерам: на промежуточные дивиденды она направляла порядка 75% чистой прибыли по РСБУ за период.

Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата "Татнефти" проводится по итогам шести месяцев, затем следуют выплаты за третий квартал и финальные дивиденды. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал, что компания выплатит акционерам за полугодие2025 года около 23,5 рубля на акцию.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Сбер надеется на разъяснение кабмином условий использования средств ФНБ по проекту ВСМ

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года

Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6860 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });