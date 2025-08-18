"Цимлянские вина" в I полугодии увеличили производство на 27%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) в январе-июне 2025 года произвело 122,63 тыс. декалитров (1,64 млн бутылок) винодельческой продукции, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Производство виноматериалов за шесть месяцев нынешнего года составило 359,38 тыс. дал, что в 1,8 раза больше, чем за шесть месяцев 2024 года (203,32 тыс. дал)", - добавил представитель министерства.

Кроме того, "Цимлянские вина" весной этого года произвели закладку виноградников на площади 26,35 га. В текущем году также планируется осенняя закладка виноградных насаждений.

Как сообщал "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, в январе-июне 2025 года в регионе увеличено производство готовой винодельческой продукции на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 177 тыс. декалитров, или 2,53 млн бутылок. Производство виноматериалов в I полугодии выросло на 38% до 635 тыс. декалитров.

"Цимлянские вина"- одна из крупнейших российских виноделен полного цикла. Предприятие возобновило производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" в процедуре банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В конце 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании "Апекс Менеджмент" (Москва, занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами) о покупке 50% "Цимлянских вин".

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" являлось АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Актуальные данные о владельцах не раскрываются.