Novo Nordisk снизила цену на Ozempic в США до $499 в месяц

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk значительно снизила цену препарата для снижения веса Ozempic для пациентов в США, оплачивающих лечение самостоятельно.

Месячный курс лечения (три дозы препарата) будет стоить $499 вместо почти $1,350 тыс., если приобретать его по страховке, пишет CNBC. Такая цена будет установлена в том числе на официальном сайте Novo Nordisk и в более чем 70 тыс. аптек сети GoodRx. Решение о снижении цен принято на фоне растущего политического давления на фармацевтические компании.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письма Novo Nordisk и другим производителям лекарств, призвав их понизить отпускные цены на препараты. Акции Novo Nordisk растут в цене на 6,4% в понедельник.

С начала года капитализация компании, ранее считавшейся самой дорогой в Европе, упала на 44%, до 1,45 трлн датских крон ($230 млрд).