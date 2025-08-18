Рубль в понедельник опустился к юаню в ожидании внешнеполитических новостей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел на фоне повышенного внимания инвесторов к сложившейся геополитической ситуации. В понедельник в Вашингтоне ожидается встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В столицу Соединенных Штатов также приедут некоторые европейские лидеры.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,179 руб., что на 7,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 19 августа на 40,32 копейки, до 80,4256 руб./$1, и повысил курс евро на 37,9 копейки, до 94,0884 руб./EUR1.

"Важным событием для национальной валюты на прошлой неделе стала новость, что правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Ранее обязательный уровень продажи составлял не менее 36%, однако по данным Банка России, компании продавали валюту существенно выше данного уровня. Вероятно, в краткосрочной перспективе данное решение не окажет существенного влияния на динамику курса рубля, но ослабит поддержку в долгосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Встреча в Белом доме 18 августа

Трамп назвал понедельник, 18 августа, важным днем в связи с прибытием в Вашингтон лидеров ряда европейских стран для обсуждения урегулирования на Украине.

"Большой день в Белом доме. Никогда раньше у нас не было столько европейских лидеров одновременно. Огромная честь для Америки! Посмотрим, что из этого выйдет?" - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.

Как ожидается, в понедельник Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Кроме того, в Вашингтон собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

"Рубль сегодня в очередной раз открылся вниз к юаню и некоторое время оставался под давлением. Пара "юань-рубль" установила двухнедельный максимум около 11,19 руб./юань. В середине торгов российская валюта заметно скорректировалась, но оставалась в умеренном минусе. Негативом для рубля могло выступить увеличение геополитической неопределенности после пятничного саммита президентов РФ и США. Правда, процесс по урегулированию украинского кризиса продолжается. Сегодня с президентом США должен встретиться лидер Украины, а также главы некоторых стран ЕС и европейские чиновники. (. . .) Таким образом, как и предполагалось на прошлой неделе, юань предпринял попытку выхода вверх из диапазона консолидации 10,97-11,16 руб., сформированного с конца июля. Правда, закрепиться над его верхней границей пока не удалось. Однако более вероятно сохранение неустойчивой восходящей динамики ключевых валют к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают умеренно повышаться вечером в понедельник, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повысилась на 0,39%, до $66,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,48%, до $63,08 за баррель.

Конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 августа поднялась на 4 базисных пункта, до 17,81% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, уменьшилась в понедельник на 5 базисных пунктов, до 18,43% годовых, версия на три месяца снизилась на 3 базисных пункта, до 19,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,35% годовых.