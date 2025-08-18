Трамп считает крайне важной предстоящую встречу с европейскими лидерами в США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал понедельник, 18 августа важным днем в связи с прибытием в Вашингтон лидеров ряда европейских стран для обсуждения урегулирования на Украине.

"Большой день в Белом доме. Никогда раньше у нас не было столько европейских лидеров одновременно. Огромная честь для Америки! Посмотрим, что из этого выйдет?" - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.

Как ожидается, в понедельник Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Кроме того, в Вашингтон собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.