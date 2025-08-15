Поиск

Власти США могут приобрести долю в Intel

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении доли в испытывающем проблемы чипмейкере Intel Corp., пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Размер возможной сделки не раскрывается. Источники отмечают, что планы могут поменяться и сделка может сорваться.

По словам источников, государственное участие может помочь Intel в создании производственного хаба в штате Огайо. Ранее компания пообещала, что он станет крупнейшей в мире площадкой по производству микрочипов, однако начало строительства неоднократно откладывалось.

Представители Intel отказались комментировать слухи, при этом подтвердив поддержку усилий Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США.

Ранее на этой неделе Трамп провел встречу с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном, которую он назвал "очень интересной". До этого президент написал в соцсети Truth Social, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

Если сделка состоится, это станет очередным примером прямого вмешательства Белого дома в ключевые отрасли, отмечает Bloomberg. Ранее правительство заключило соглашение о получении 15% доходов от продаж определенных чипов в Китай, а также получило "золотую акцию" в United States Steel Corp. в рамках продажи компании японской Nippon Steel.

"В последние месяцы мы наблюдаем, что правительство стало играть гораздо более активную роль в экономике, - отметил Джеффри Герц, старший научный сотрудник аналитического центра Center for a New American Security. - Видимо, таково текущее направление промышленной политики США в ключевых секторах".

Акции Intel выросли на 7,4% по итогам торгов в четверг. Рыночная капитализация компании с начала года повысилась на 19%, до $97,3 млрд.

