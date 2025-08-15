Поиск

Власти США могут использовать средства из Chips Act для покупки доли в Intel

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования для покупки доли в Intel Corp. средств, выделяемых на развитие американской полупроводниковой промышленности в рамках закона US Chips Act, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Белый дом обсуждает по крайней мере частичное финансирование расходов на приобретение доли в Intel за счет этих ресурсов, отмечают источники агентства. Они подчеркивают, что обсуждение этого вопроса носит предварительный характер и администрация может рассматривать другие варианты.

Intel уже является главным бенефициаром Chips Act, в рамках которого получила миллиарды долларов в виде грантов. В частности, компании было выделено $7,9 млрд на развитие коммерческих полупроводниковых операций и порядка $3 млрд на проект производства чипов для Пентагона.

Накануне агентство впервые сообщило, что власти США рассматривают возможность покупки доли в Intel. По словам источников Bloomberg, государственное участие может помочь компании в создании производственного хаба в штате Огайо. Ранее Intel пообещала, что он станет крупнейшей в мире площадкой по производству микрочипов, однако начало строительства неоднократно откладывалось.

Представители Intel отказались комментировать слухи, отделавшись формулировкой о "поддержке усилий Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США".

Ранее на этой неделе Трамп провел встречу с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном, которую он назвал "очень интересной". До этого президент написал в соцсети Truth Social, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

С начала года капитализация Intel выросла на 24%, до $104,44 млрд.

Огайо США Intel Дональд Трамп Лип-Бу Тан Chips Act
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });