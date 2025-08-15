Власти США могут использовать средства из Chips Act для покупки доли в Intel

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования для покупки доли в Intel Corp. средств, выделяемых на развитие американской полупроводниковой промышленности в рамках закона US Chips Act, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Белый дом обсуждает по крайней мере частичное финансирование расходов на приобретение доли в Intel за счет этих ресурсов, отмечают источники агентства. Они подчеркивают, что обсуждение этого вопроса носит предварительный характер и администрация может рассматривать другие варианты.

Intel уже является главным бенефициаром Chips Act, в рамках которого получила миллиарды долларов в виде грантов. В частности, компании было выделено $7,9 млрд на развитие коммерческих полупроводниковых операций и порядка $3 млрд на проект производства чипов для Пентагона.

Накануне агентство впервые сообщило, что власти США рассматривают возможность покупки доли в Intel. По словам источников Bloomberg, государственное участие может помочь компании в создании производственного хаба в штате Огайо. Ранее Intel пообещала, что он станет крупнейшей в мире площадкой по производству микрочипов, однако начало строительства неоднократно откладывалось.

Представители Intel отказались комментировать слухи, отделавшись формулировкой о "поддержке усилий Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США".

Ранее на этой неделе Трамп провел встречу с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном, которую он назвал "очень интересной". До этого президент написал в соцсети Truth Social, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

С начала года капитализация Intel выросла на 24%, до $104,44 млрд.