Рубль на "Мосбирже" немного подорожал к юаню

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" рубль немного подорожал к юаню в ожидании новых драйверов к движению, в первую очередь, новостей относительно дальнейшего процесса урегулирования российско-украинского конфликта.

К 19:00 юань подорожал на 2,9 копейки, до 11,15 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара 20 августа на 7,9 копейки, до 80,3466 рубля, и уменьшил курс евро на 52,8 копейки, до 93,5604 рубля.

Возможно ослабление рубля до 11,5 рублей за юань к концу текущего квартала в результате роста спроса импортеров на валюту и дальнейшего смягчения ДКП ЦБ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В понедельник рубль оказался под давлением, в результате чего пара юань/рубль выросла на 0,7%, закончив торги чуть ниже 11,18 рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Фундаментальные факторы способствуют сохранению баланса спроса и предложения на рынке, в результате чего наш целевой диапазон 11-11,5 рублей/юань способен сохранить свою актуальность".

Однако в рамках торгов вторника рубль, по мнению Зварича, способен отыграть часть потерь понедельника, чему способствуют умеренно позитивные итоги встречи президента США Дональда Трампа с представителями Европы и Украины.

"До конца квартала все же видим предпосылки для выхода юаня в район 11,5 рублей, чему будут способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение ДКП", - прогнозирует аналитик банка.

Август традиционно не самый лучший месяц для рубля, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова.

"Рубль вышел за пределы коридора 78-80 рублей/$1, в котором находился несколько месяцев, не считая конца июля, когда ждали введения очередных жестких санкций, - отмечает эксперт. - Август традиционно не самый лучший месяц для рубля. Помимо августовских шоков, возрастает импорт туристических услуг и, соответственно спрос на валюту.

Волатильность курса все еще низкая, указывает аналитик и считает, что пока нет неопределенности по ряду политических вопросов, рубль продолжит медленно ослабляться на фоне восстановления импорта, в том числе, в результате снижения ставки.

Ожидаемый курс на конец года - ближе к нижней границе диапазона 90-95 рублей/$1.

В понедельник президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп после переговоров сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским, - написал он Truth Social. - После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили идею о возможном повышении уровня представителей Москвы и Киева на прямых переговорах России и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков журналистам.

Разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на вторник по московскому времени.

15 августа президенты встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Снижение цен на нефть замедлилось вечером во вторник, однако котировки остаются в "красной зоне" на фоне заявлений о возможности урегулирования российско-украинского конфликта.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,22%, до $65,78 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,61%, до $62,46 за баррель.

"После вчерашней встречи между Трампом, Зеленским и несколькими европейскими главами государств и правительств появилось ощущение прогресса в переговорах. Это усиливает надежду на завершение конфликта. В результате цены на нефть падают во вторник", - написали аналитики Commerzbank.

Главный аналитик DBS Bank Сурво Саркар также отметил смягчение позиции Трампа по поводу вторичных санкций в отношении импортеров российской нефти, что снизило опасения по поводу перебоев глобальных поставок.

"Если напряженность спадет, а риски вторичных пошлин или санкций исчезнут, нефть может постепенно опуститься до $58 за баррель в последнем квартале этого или первом квартале следующего года", - написал Барт Мелек из TD Securities.

Банк России 19 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 310 млрд рублей (при лимите 310 млрд рублей и спросе 644 млрд рублей) в среднем по ставке 18,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 12 августа, ЦБ разместил 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 1 трлн 301,499 млрд рублей) в среднем по ставке 18,49% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 августа упала на 13 базисных пунктов, до 17,68% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца уменьшилась во вторник на 4 базисных пункта, до 18,39% и 19,95% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,33% годовых.