Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за I полугодие упала в 4,6 раза до 1,9 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,888 млрд рублей против 8,776 млрд рублей за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете компании.

"Такой результат связан со снижением спроса на рынке ввиду высокой ключевой ставки ЦБ РФ и вызреванием убытков по сделкам с низкими авансами, что привело к увеличению резервов до 12,7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года", - говорится в комментарии компании.

Капитал на 30 июня составил 46 млрд рублей против 50,6 млрд рублей на конец 2024 года.

Лизинговый портфель с начала года сократился на 21% до 201,9 млрд рублей.

"Европлан" с января по июнь 2025 года закупил и передал в лизинг около 13 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 43,4 млрд руб. с НДС.

"В первом полугодии 2025 года мы видим, что сохранение высокой ключевой ставки ЦБ, во-первых, ограничивает доступность финансирования для малого и среднего бизнеса и препятствует восстановлению деловой активности в этих сегментах. Во-вторых, ведет к ухудшению платежной дисциплины клиентов и ограничивает возможности для увеличения лизингового портфеля. По нашим прогнозам, такая ситуация продолжится до конца 2025 года. В 2026 году при снижении ключевой ставки ЦБ может реализоваться отложенный спрос", - отметила компания.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.