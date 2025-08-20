Поиск

Cian Plc подала регулятору Кипра запрос на редомициляцию в РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывшая холдинговая компания сервиса объявлений "Циан" - Cian Plc - 18 августа подала запрос регулятору Кипра на редомициляцию в Россию, говорится в сообщении компании.

"Как правило, рассмотрение подобного заявления занимает около 3-4 недель с момента его подачи", - отмечает "Циан" в своем сообщении.

Акционеры одобрили редомициляцию этого юрлица весной текущего года.

Как сообщалось, редомициляция Cian Plc предполагает последующее проведение автоматической и принудительной конвертации ее расписок в акции редомицилированной компании.

После конвертации "Циан" может рассмотреть варианты осуществления дополнительного обмена акций редомицилированной Cian Plc на акции нынешней холдинговой компании - МКПАО "Циан".

По итогам редомициляции Cian Plc менеджмент группы намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате спецдивидендов; их предварительный размер, как сообщалось ранее и подтверждается сейчас, может превысить 100 руб. на акцию.

