Новый глава Novo Nordisk ввел глобальный мораторий на наем персонала

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Датский производитель лекарственных препаратов Novo Nordisk объявил о прекращении приема на работу новых сотрудников в рамках мер по сокращению расходов.

Мера распространяется на все страны и подразделения компании, за исключением критически важных для бизнеса позиций, сообщила представительница компании.

Новый главный исполнительный директор Novo Nordisk Майк Дустдар, возглавивший компанию 7 августа, ранее говорил о возможном сокращении персонала в рамках ужесточения контроля над расходами.

За последние годы штат компании значительно вырос и превысил 78 тыс. сотрудников в связи с увеличением производства популярных препаратов для снижения веса Ozempic и Wegovy.

Акции Novo Nordisk дешевеют на 0,8% на торгах в среду. С начала года капитализация компании, ранее считавшейся самой дорогой в Европе, упала на 44%, до 1,55 трлн датских крон ($240 млрд).