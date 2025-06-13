Рынки акций Европы падают на ударах Израиля, Novo Nordisk вновь стала самой дорогой в регионе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций падают на торгах в пятницу, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

В свою очередь, иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана.

"Теперь, когда террористический режим (...) пересек все красные линии, нет никаких ограничений при ответе на эти преступления", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что Тегеран запустил около сотни дронов в ответ на ночные массированные израильские удары по Ирану. Однако многие СМИ полагают, что этим иранская реакция не ограничится.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:24 мск снизился на 0,87% - до 545,07 пункта.

Британский FTSE 100 теряет 0,46%, германский DAX - 1,39%, французский CAC 40 - 1,05%, итальянский FTSE MIB - 1,43%, испанский IBEX 35 - 1,53%.

Трейдеры также оценивают статданные.

В частности, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В апреле инфляция в Германии составляла 2,2%.

Между тем гармонизированные со стандартами ЕС потребительские цены во Франции в мае увеличились на минимальные с декабря 2020 года 0,6% в годовом выражении, говорится в отчете представившего окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Предварительно также сообщалось о повышении цен на 0,6%. Эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки. В апреле показатель увеличился на 0,9%.

Акции датской Novo Nordisk дорожают на 2,4% после объявления о планах перевести экспериментальный препарат для контроля веса Amycretin на позднюю стадию разработки. В ходе торгов капитализация фармкомпании достигла $365 млрд, что позволило ей вновь стать самой дорогой публичной компанией в Европе.

Бумаги прежнего лидера - германского разработчика программного обеспечения SAP - дешевеют на 2%.

Рыночная стоимость нефтяных гигантов увеличивается вслед за взлетом цен на нефть: BP plc - на 2,7%, Shell и TotalEnergies - на 1,5%.

Котировки акций британской горно-металлургической Adriatic Metals повышаются на 4,2% после новостей о ее покупке канадской компанией Dundee Precious Metals за $1,3 млрд.

Авиаперевозчики сокращают капитализацию после новостей о крушении самолета Boeing в Индии и на фоне связанных с ситуацией на Ближнем Востоке рисков, в том числе Air France-KLM - на 4%, IAG - на 4,5%, easyJet и Lufthansa - на 3,6%, Finnair - на 3,9%, Ryanair - на 3,1%.

Бумаги горнодобывающих Antofagasta и Anlgo American теряют в цене в Лондоне 3% и 2,3% соответственно.

В числе лидеров падения во Франкфурте находятся акции автомобильных Porsche AG (-2,6%), Volkswagen (-2,5%) и BMW AG (-2,4%), а также производителя шин Continental (-2,6%).

На торгах в Париже заметно снижается рыночная стоимость производителей товаров класса "люкс": Kering и Hermes - на 2,1%, LVMH - на 2%.