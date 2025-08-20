Поиск

Talos Energy обнаружила нефть на участке Daenerys в Мексиканском заливе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американская Talos Energy обнаружила нефть в результате бурения на участке Daenerys в Мексиканском заливе.

Как сообщила компания, разведочная скважина была пробурена на 10,995 км с помощью глубоководного бурового судна West Vela. В результате был обнаружен "нефтяной продуктивный пласт в нескольких высококачественных подсолевых миоценовых песчаниках", уточняет Talos Energy.

В настоящее время ведется планирование бурения оценочной скважины для дальнейшего определения обнаруженных ресурсов. Разведочная скважина временно законсервирована для использования в будущем.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами при разработке программы оценки, которая позволит более точно определить границы этого многообещающего открытия. Мы планируем начать бурение оценочной скважины во втором квартале 2026 года", - рассказал гендиректор Talos Пол Гудфеллоу.

Talos, как оператор, будет владеть 27%-й рабочей долей в проекте, Shell Offshore Inc. - 22,5%, Red Willow - 22,5%, Houston Energy, L.P. - 10%, Cathexis - 9% и HEQ II Daenerys, LLC - 9%.

