Платежный агент А7 приобрел компанию с брокерской лицензией

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Компания "А7", созданная с участием банка ПСБ и специализирующаяся на расчетах для ВЭД, приобрела ООО "Арс Инвест", следует из данных ЕГРЮЛ.

"Арс Инвест" имеет брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии. Компания была зарегистрирована в марте прошлого года, ее уставный капитал составляет 17 млн рублей, генеральный директор - Елена Герцева. Предыдущим владельцем компании был Арсен Егазарян.

"Арс Инвест" в первом полугодии 2025 года получил убыток по РСБУ в размере 2,7 млн рублей. Торговые и инвестиционные доходы составили 1,7 млн руб., расходы на персонал - 3 млн руб., административные расходы - 1,7 млн руб., говорится в отчетности компании.

"А7" была создана осенью прошлого года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. ПСБ принадлежит 49% долей в "А7". В ЕГРЮЛ нет информации о владельцах остальных 51%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной "дочки" "А7" - компании "А7 Агент"). Компания находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2025 года ПСБ занимает пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

