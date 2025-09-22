Поиск

Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти на 5,7% к июню

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле снизилась на 5,7% к июню, экспорт - на 2,4%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 5,994 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,141 млн б/с в июне. К июлю 2024 года он увеличился на 4,4%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в июле составила 9,201 млн б/с против 9,752 млн б/с в июне. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 2,9%.

Производство нефти в Венесуэле в июле увеличилось до 1,084 млн б/с по сравнению с 1,069 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 928 тысяч б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июле сократили добычу нефти на 1,9% - до 13,319 млн б/с по сравнению с 13,580 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 0,9%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,290 млн б/с по сравнению с 3,762 млн б/с в июне (снижение на 12,6%) и 4,193 млн б/с в июле прошлого года (падение на 21,5%).

