Sony повысит цены на PlayStation 5 в США с 21 августа

Для других рынков цены останутся прежними

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Corp. объявила о повышении рекомендованных цен на игровую консоль PlayStation 5 в США с 21 августа.

"Как и многие международные компании, мы продолжаем действовать в сложных экономических условиях, - говорится в сообщении, размещенном в блоге компании. - В связи с этим мы приняли непростое решение повысить рекомендуемую розничную цену на консоли PlayStation 5 в США с 21 августа".

В частности, стоимость обычной PlayStation 5 поднимется до $550 с $500. Цифровая версия приставки будет стоить $500, PS5 Pro - $750.

Рекомендуемые розничные цены на аксессуары для PS5 на американском рынке остаются прежними.

"Мы не проводим изменений цен для других рынков", - отмечается в сообщении.

