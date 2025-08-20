Sony повысит цены на PlayStation 5 в США с 21 августа
Для других рынков цены останутся прежними
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Corp. объявила о повышении рекомендованных цен на игровую консоль PlayStation 5 в США с 21 августа.
"Как и многие международные компании, мы продолжаем действовать в сложных экономических условиях, - говорится в сообщении, размещенном в блоге компании. - В связи с этим мы приняли непростое решение повысить рекомендуемую розничную цену на консоли PlayStation 5 в США с 21 августа".
В частности, стоимость обычной PlayStation 5 поднимется до $550 с $500. Цифровая версия приставки будет стоить $500, PS5 Pro - $750.
Рекомендуемые розничные цены на аксессуары для PS5 на американском рынке остаются прежними.
"Мы не проводим изменений цен для других рынков", - отмечается в сообщении.