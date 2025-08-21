Brent подорожала на сигналах о высоком спросе в США до $67,08 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на торгах в четверг благодаря сигналам высокого спроса в США.

Данные Минэнерго США показали максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 15 августа, сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%), до$67,08 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,05 (1,6%), до $66,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,28 (0,45%), до $62,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,94 (1,52%), до $62,71 за баррель.

"Цены на нефть повышаются, поскольку признаки высокого спроса в США улучшают настрой участников рынка", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам ANZ Group Дэниел Хайнс.

В то же время "медвежьи" настроения сохраняются, рынок следит за новостями относительно переговоров по Украине, говорит Хайнс.

Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъему рынка, отмечает Reuters.