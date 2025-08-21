Поиск

Оборот "Софтлайна" во II квартале вырос на 4%, до 22,1 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" во II квартале 2025 года составил 22,1 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

В структуре оборота 32% (7 млрд рублей - рост на 13%) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы.

Показатель скорр. EBITDA составил 1,7 млрд рублей, увеличившись на те же 4%. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от оборота) сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,6%.

В сообщении компании незначительный рост скорр. EBITDA объясняется, в частности, приобретением ИТ-бизнесов с низкой базой в I и II кварталах.

"В 2024 году они консолидировались только с дат приобретения контроля, исторически имея сезонное проседание показателя в начале года, - говорится в сообщении. - При этом приобретенные бизнесы за последние 12 месяцев (с 1.08.2024 по 30.06.2025, не включая результаты купленных Омег-Альянс и K2-9b Group до дат приобретения контроля) принесли 1,4 млрд рублей скорр. EBITDA LTM против 93 млн рублей за первое полугодие 2025 года".

Валовая прибыль увеличилась на 2% - до 8,1 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи решений собственного производства, составила 63%. В результате валовая рентабельность достигла 36,6%.

Во II квартале "Софтлайн" получил чистый убыток в размере 833 млн рублей против чистого убытка в 741 млн рублей годом ранее.

Крупнейшей статьей расходов, "сдерживающей рост чистой прибыли", названы процентные расходы, рост которых связан с ростом ключевой ставки и увеличение долгового портфеля для финансирования растущих оборотов в рамках текущей деятельности компании. Также к негативным факторам, повлиявшим на размер чистого убытка компания отнесла, в числе прочего, сезонность (все новые компании, приобретенные "Софтлайном" начиная со второй половины прошлого года имеют основные продажи в IV квартале в) и расходы, связанные с инвестициями в развитие бизнеса, включая сделками M&A.

"Инвестиции в интеграцию вновь приобретенных активов могут оказывать краткосрочное давление на операционную прибыль, - отметил "Интерфаксу" гендиректор "Софтлайна" Владимир Лавров. - В то же время наша M&A-стратегия с фокусом на самые перспективные сегменты IT-рынка работает и приносит измеримые результаты - приобретенные за последние 12 месяцев активы добавили 1,4 млрд рублей к скорректированной EBITDA".

В сообщении компания подчеркивается, что размер нераспределенной чистой прибыли на 30 июня текущего года превысил 11 млрд рублей.

В целом по итогам первого полугодия оборот компании составил 46 млрд рублей (рост на 8%), скорр. EBITDA - 3,5 млрд рублей (рост на 3%), валовая прибыль - 17,39 млрд рублей (10%), а чистый убыток сократился до 88 млн рублей с 514 млн рублей годом ранее.

"Важно понимать, что наш бизнес, как в случае многих компаний технологического сектора, имеет выраженную сезонность - именно в четвертом квартале мы ожидаем окончания большого количества крупных долгосрочных проектов, в том числе связанных с поставкой собственного ПО и услуг", - подчеркнул Лавров.

В сообщении компании отмечается, что наиболее сильная положительная динамика по обороту среди собственных решений во II квартале наблюдалась в сегменте "ПО и другие продукты" - на 43%, до 156 млн рублей. Продажи в сегменте "Услуги и облачные решения" сократились на 7%, до 5,1 млрд рублей. "Софтлайн" объясняет такое изменение объема продаж в этом сегменте переносом части контрактов на III-IV кварталы 2025 года. При этом компания подчеркивает, что по итогам первых шести месяцев 2025 года оборот в этом сегменте вырос на 17%, до 12,7 млрд рублей.

Оборот от продаж собственного оборудования снизился на 42%, до 298 млн рублей. Здесь компания отмечает, что во II квартале ряд видов оборудования группы было включено в реестр российской продукции Минпромторга, что в дальнейшем даст дополнительные возможности для участия в госпроектах.

В сегменте "Высокотехнологичные продукты" (включает показатели компании VPG Laserone), результаты которых "Софтлайн" раскрывает с IV квартала, оборот в отчетном периоде составил1,39 млрд рублей.

"Следует подчеркнуть весомый вклад собственных высокомаржинальных продуктов в структуру финансовых показателей группы, - сказал Лавров. - По итогам первого полугодия их доля в валовой прибыли достигла 68% и мы ожидаем более существенного результата во втором полугодии".

Оборот от продажи сторонних решений сохранился на уровне II квартала 2024 года и составил 15 млрд рублей.

"Околонулевое изменение общего оборота от продажи сторонних решений связано с тем, что данное направление бизнеса уже находится в стадии зрелости, генерируя стабильные денежные потоки, и действует на сформированном рынке, - говорится в сообщении компании. - Это позволяет группе перераспределять ресурсы в перспективные быстрорастущие направления, сохраняя при этом устойчивость бизнес-модели".

Скорректированный чистый долг "Софтлайна" на 30 июня 2025 года составил 17,94 млрд рублей, против 14 млрд рублей на 31 марта текущего года. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,5х против 2x на конец I квартала 2025 года.

"Софтлайн" также подтвердил прогноз финансовых показателей на 2025 год. Так, компания ожидает, что ее оборот по итогам 2025 года составит не менее 150 млрд рублей, валовая прибыль - 43-50 млрд рублей, скорр. EBITDA вырастет до 9-10,5 млрд рублей. При этом уровень долга на конец отчетного периода не должен превысить 2х.

Группа компаний Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тысzx рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.

