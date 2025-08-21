Физпуск АЭС "Руппур" в Бангладеш может начаться в 2025 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" идет к началу физпуска на АЭС "Руппур" в Бангладеш в этом году, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Проект продолжает реализовываться", - сказал он, отметив, что есть небольшие опоздания по созданию сетевых объектов.

"Идем к тому, чтобы в этом году выйти на физпуск", - отметил Лихачев.

В начале 2025 года сообщалось, что персонал АЭС "Руппур" приступил к программе испытаний на первом энергоблоке после завершения строительно-монтажных работ.

"18 декабря стартовал первый этап операции по выводу реакторной установки на номинальные параметры. В ходе этого этапа будет опробована работоспособность оборудования и механизмов, в частности, впервые будут запущены и опробованы главные циркуляционные насосы (ГЦН). Итогом программы станет тестирование реакторной установки на номинальных параметрах без ядерного топлива. Тем самым должно быть подтверждено соответствие оборудования всем проектным характеристикам. После проведения всего комплекса испытаний блок будет готов к началу пусковых операций", - говорилось в сообщении.

Первый замгендиректора "Росатома" Андрей Петров сообщал, что "мы вышли на финишную прямую подготовки первого энергоблока АЭС "Руппур" к физическому пуску". "Мы исполняем все взятые на себя обязательства и гарантируем надежность и безопасность своих технологий", - говорил он.

"Росатом" рассчитывал осуществить физпуск на АЭС "Руппур" еще в прошлом году. Глава госкорпорации также отмечал, что, согласно намерениям правительства Бангладеш, "два энергоблока в огромной стране - это лишь начало большого пути".

Российская госкорпорация завезла ядерное топливо на станцию в 2023 году. Предполагалось, что первый блок "Руппур" будет введен в 2024 году, второй - в 2025 году. "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.