Бангладеш заинтересована в строительстве еще двух энергоблоков на АЭС Руппур
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бангладеш заинтересована в строительстве еще двух энергоблоков на АЭС "Руппур", говорится в сообщении "Атомстройэкспорта" со ссылкой на слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.
"Сейчас мы приступаем к обсуждению новых проектов. Так, бенгальская сторона выражает большую заинтересованность в сооружении еще двух энергоблоков на площадке АЭС "Руппур", - приводятся в сообщении слова Лихачева.
Кроме того, прорабатывается возможность сооружения в Бангладеш многоцелевого исследовательского реактора большой мощности, который сможет решать задачи в области науки и ядерной медицины, сказал гендиректор "Росатома".
Лихачев еще раз напомнил, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" должен состояться в декабре 2024 г.
Второй энергоблок должен заработать в 2025 г.
"Росатом" строит АЭС "Руппур" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 г. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.