Бангладеш заинтересована в строительстве еще двух энергоблоков на АЭС Руппур

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бангладеш заинтересована в строительстве еще двух энергоблоков на АЭС "Руппур", говорится в сообщении "Атомстройэкспорта" со ссылкой на слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

"Сейчас мы приступаем к обсуждению новых проектов. Так, бенгальская сторона выражает большую заинтересованность в сооружении еще двух энергоблоков на площадке АЭС "Руппур", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Кроме того, прорабатывается возможность сооружения в Бангладеш многоцелевого исследовательского реактора большой мощности, который сможет решать задачи в области науки и ядерной медицины, сказал гендиректор "Росатома".

Лихачев еще раз напомнил, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" должен состояться в декабре 2024 г.

Второй энергоблок должен заработать в 2025 г.