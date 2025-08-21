Coty сократила квартальный чистый убыток

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. сократил чистый убыток в четвертом финансовом квартале (апрель-июнь) на 28%.

Выручка компании снизилась на 8%, сопоставимые продажи - на 9%, но Coty рассчитывает на возобновление роста во втором полугодии начавшегося фингода.

В отчетном квартале чистый убыток Coty составил $72,1 млн против $100,2 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,08 с $0,12.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,05 на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты ожидали прибыль в $0,01 на акцию.

Квартальная выручка Coty сократилась до $1,25 млрд с $1,36 млрд годом ранее, но превысила консенсус-прогноз аналитиков в $1,21 млрд. Выручка в сегменте премиальной косметики и парфюмерии в минувшем квартале снизилась на 5% (до $760, млн), в масс-маркете - на 12% (до $491,8 млн).

По прогнозу компании, ее сопоставимые продажи уменьшатся на 6-8% в первом квартале текущего фингода и на 3-5% во втором финквартале. Coty ожидает скорректированную прибыль в размере $0,33-0,36 на акцию в первом финполугодии, что немного ниже, чем годом ранее.

Компания рассчитывает, что ее сопоставимые продажи и скорректированная прибыль вырастут во втором финполугодии, в том числе, благодаря мерам по ограничению негативных последствий пошлин на импорт в США.

Акции Coty в Нью-Йорке подешевели на 16% на дополнительных торгах в среду.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.