Международные резервы РФ в июле снизились на 1%, до $681,5 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 1 августа составили $676,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 июля международные резервы равнялись $695,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $19,1 млрд.

Международные резервы по состоянию на конец дня 1 августа 2025 года составили $676,4 млрд, сократившись за неделю на $19,1 млрд, или на 2,7%, в основном из-за отрицательной переоценки, отмечает ЦБ.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

