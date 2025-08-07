Международные резервы РФ с 25 июля по 1 августа сократились на $19,1 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 1 августа составили $676,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 июля международные резервы равнялись $695,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $19,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.