Темпы роста кредитования экономики в июле ускорились до 1,1% за счет корпоративного сегмента

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста кредитования экономики в июле ускорились до 1,1% с 0,5% в июне. Об этом говорится в материале ЦБ "Кредит экономике и денежная масса".

С учетом более высоких темпов роста в июле прошлого года годовой темп прироста продолжил замедляться и составил 10,1% после 10,7% месяцем ранее. Это минимальное значение с начала 2021 года.

Некоторое ускорение роста кредита экономике за месяц обеспечили требования к организациям, возросшие за июль на 1,6% против 0,7% месяцем ранее. Оживлению динамики требований способствовали рублевые кредиты нефинансовым и финансовым компаниям, предоставленные в основном на сроки свыше 1 года.

Население в июле главным образом погашало ранее принятые на себя обязательства и неактивно привлекало новые. Кроме того, банки провели крупные сделки по ипотечной секьюритизации. В результате требования банков к населению сократились на 0,1%, а вклад таких требований в годовой рост денежной массы стал отрицательным впервые с конца 2016 года.