Brent торгуется у $67,65 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть сохраняют стабильность утром в пятницу после уверенного роста накануне.

К 8:22 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) до $67,65 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,83 (1,2%), до $67,67 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,04 (0,06%), до $63,48 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,81 (1,3%), до $63,52 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями. Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из России. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указывающие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

В пятницу участники рынка будут ждать сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы от главы центробанка Джерома Пауэлла, который выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост, что способствует повышению спроса на энергоносители.