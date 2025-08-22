Поиск

Индекс потребдоверия в Великобритании неожиданно вырос в августе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе вырос до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Это максимальный уровень с начала текущего года. Аналитики ожидали снижения до минус 20 пунктов, по данным Trading Economics.

В августе 2024 года индикатор находился на отметке минус 13 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с июлем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год поднялся до минус 4 пунктов с минус 7 пунктов в июле. В августе прошлого года он составлял также минус 7 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до 5 пунктов с 2 пунктов. Год назад его значение находилось на отметке 6 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год в августе вырос до минус 42 пунктов с минус 44 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев опустилась до минус 30 пунктов с минус 29 пунктов. В августе 2024 года первый показатель составлял минус 35 пунктов, второй - минус 15 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, увеличился до минус 13 пунктов с минус 15 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 13 пунктов.

"Самые большие изменения в августе произошли в уверенности в личных финансах, - полагает руководитель направления анализа потребительских предпочтений NIQ GfK Нил Беллами. - Вероятно, это связано со снижением процентных ставок Банком Англии 7 августа, что обеспечило самую низкую стоимость заимствований более чем за два года".

При этом он отметил, что "на горизонте маячит множество тревожных моментов". Так, ЦБ прогнозирует ускорение инфляции в сентябре до 4%.

"Также существует множество предположений о том, что принесет осенний бюджет в плане повышения налогов", - заявил Беллами, слова которого приводятся в сообщении.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });