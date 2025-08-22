Индекс потребдоверия в Великобритании неожиданно вырос в августе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе вырос до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Это максимальный уровень с начала текущего года. Аналитики ожидали снижения до минус 20 пунктов, по данным Trading Economics.

В августе 2024 года индикатор находился на отметке минус 13 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с июлем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год поднялся до минус 4 пунктов с минус 7 пунктов в июле. В августе прошлого года он составлял также минус 7 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до 5 пунктов с 2 пунктов. Год назад его значение находилось на отметке 6 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год в августе вырос до минус 42 пунктов с минус 44 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев опустилась до минус 30 пунктов с минус 29 пунктов. В августе 2024 года первый показатель составлял минус 35 пунктов, второй - минус 15 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, увеличился до минус 13 пунктов с минус 15 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 13 пунктов.

"Самые большие изменения в августе произошли в уверенности в личных финансах, - полагает руководитель направления анализа потребительских предпочтений NIQ GfK Нил Беллами. - Вероятно, это связано со снижением процентных ставок Банком Англии 7 августа, что обеспечило самую низкую стоимость заимствований более чем за два года".

При этом он отметил, что "на горизонте маячит множество тревожных моментов". Так, ЦБ прогнозирует ускорение инфляции в сентябре до 4%.

"Также существует множество предположений о том, что принесет осенний бюджет в плане повышения налогов", - заявил Беллами, слова которого приводятся в сообщении.