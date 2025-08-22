Поставки газа из России в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

В этот период потребители продолжат получать газ за счет внутренних резервов Армении и дополнительных поставок из Ирана

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Подача природного газа из России в Армению приостановлена из-за ремонтных работ на территории Грузии, сообщило ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар-Берд" (DN 1000) на территории Грузии, с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - заявили в пресс-службе компании.

В этот период она обещает бесперебойно и без ограничений снабжать потребителей страны газом за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения также получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.