Армения и Иран выведут сотрудничество на уровень стратегического партнерства

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ереван и Тегеран намерены вывести сотрудничество двух стран на уровень стратегического партнерства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мы согласились, что настало время провести работы для повышения отношений наших стран на уровень стратегического партнерства", - сказал он.

По его словам, Армения и Иран также намерены довести объем двустороннего товарооборота до $3 млрд., в настоящее время он составляет порядка $1 млрд.

"В этом смысле соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном предоставляет новые возможности для предпринимателей", - сказал Пашинян.