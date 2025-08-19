Поиск

Армения и Иран построят второй мост на границе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Армения и Иран намерены построить второй мост на границе двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване.

"Учитывая растущий объем перевозок между нашими странами, мы достигли договоренности о строительстве второго моста на границе Армения-Иран", - сказал Пашинян.

По его словам, важнейшим текущим проектом в энергетическом секторе является третья линия электропередачи Армения-Иран.

"Мы также обсуждали этот вопрос с моим коллегой, и у нас есть четкое понимание того, что проект должен быть завершен как можно скорее. Благодаря вводу в эксплуатацию третьей линии Армения сможет экспортировать больше электроэнергии в Иран", - отметил Пашинян.

Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс, ее длина составляет 44 км. Армения получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

