Армения и Иран построят второй мост на границе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Армения и Иран намерены построить второй мост на границе двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване.

"Учитывая растущий объем перевозок между нашими странами, мы достигли договоренности о строительстве второго моста на границе Армения-Иран", - сказал Пашинян.

По его словам, важнейшим текущим проектом в энергетическом секторе является третья линия электропередачи Армения-Иран.

"Мы также обсуждали этот вопрос с моим коллегой, и у нас есть четкое понимание того, что проект должен быть завершен как можно скорее. Благодаря вводу в эксплуатацию третьей линии Армения сможет экспортировать больше электроэнергии в Иран", - отметил Пашинян.

Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс, ее длина составляет 44 км. Армения получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.