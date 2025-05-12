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Белоруссия технически готова допустить нерезидентов к внутренней системе межбанковских расчетов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госпредприятие "Банковско-финансовая телесеть" (БФТ) Белоруссии разработало техническое решение, которое позволит нерезидентам получить доступ в систему передачи финансовой информации (СПФИ). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Белоруссии (НББ) по итогам встречи главы НББ Романа Головченко с руководством компании.

"(Обсуждалось - ИФ) участие компании в проектах по созданию Удостоверяющего центра Национального банка Беларуси (БанкСУОК), а также организации доступа в Систему передачи финансовой информации для нерезидентов Республики Беларусь - компанией совместно с Национальным банком разработано решение, позволяющее нерезидентам получить ключи Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК) для работы с СПФИ Белорусского межбанковского расчетного центра, необходимой для доставки финансовой информации при проведении межбанковских расчетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам разработки платформы Цифрового белорусского рубля (CBDC) и системы Корпоративного хранилища для Национального банка, предназначенной для централизованного управления и анализа больших объемов данных".

В Белоруссии СПФИ обеспечивает доставку финансовой информации между Национальным банком, Межбанковским расчетным центром, банками, НКФО, органами государственного управления, некредитными финансовыми организациями.

Белоруссия
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