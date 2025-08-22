Россия с 1 по 20 августа в 1,8 раза снизила отгрузки зерна на экспорт

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 августа отгрузила на экспорт 2 млн 913 тыс. тонн зерна, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5 млн 280 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились на 44,6%, до 2 млн 510 тыс. тонн с 4 млн 534 тыс. тонн годом ранее, ячменя - на 41%, до 323 тыс. тонн с 548 тыс. тонн, кукурузы - в 2,5 раза, до 79 тыс. тонн с 197 тыс. тонн соответственно.

"По предварительной оценке, в августе отгрузки основных видов зерновых составят 4,5 млн тонн, это на 2,3 млн тонн меньше, чем в августе прошлого года, когда было отправлено 6,8 млн тонн. В том числе пшеницы - 3,9 млн тонн против 6,1 млн тонн годом ранее", - сказал Тюрина.

По ее словам, в августе пшеница экспортировалась в 27 стран против 60 стран год назад. Крупнейшим покупателем стал Египет - 580 тыс. тонн, но отгрузки сократились на 31%. Второе место заняла Турция, но экспорт в эту страну снизился до 169,5 тыс. тонн с 440 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Топ-3 замыкает Кения, увеличившая закупки почти в пять раз, до 154,7 тыс. тонн. Кроме того, в ОАЭ было отправлено 133 тыс. тонн (в 2,1 раза больше), Саудовскую Аравию - 120 тыс. тонн (в 1,8 раза больше), Ирак - 66 тыс. тонн (в 1,9 раза больше). "По другим странам отмечается падение объемов отгрузок, наиболее существенное - в Алжир, который ранее был крупным покупателем. Теперь экспорт в этом направлении упал в пять раз, до 62 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

"Количество компаний, отгружавших за этот период пшеницу, составило 27, это резкое падение по сравнению с прошлым годом. Тогда пшеницу отгружали 104 компании", - сказала Тюрина.

Основным покупателем ячменя стал Иран - 160 тыс. тонн (рост в четыре раза). Ячмень также поставлялся в Турцию и Саудовскую Аравию. "В Турцию, например, отгрузки выросли в 3,2 раза, но объем незначительный - 44,4 тыс. тонн", - сказала Тюрина.

Иран стал и крупнейшим покупателем кукурузы - почти 60 тыс. тонн, но это в два раза меньше, чем годом ранее. Турция снизила закупки более чем в три раза, до 14,5 тыс. тонн. В то же время эксперт отметила рост отгрузок кукурузы на Китай в 1,8 раза, до 5 тыс. тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры в августе отгружались через 32 российских порта против 54 год назад. Традиционно наибольшие объемы шли через Новороссийск - 1 млн 398 тыс. тонн. Но это 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда было отгружено 1 млн 687 тыс. тонн. "Зафиксировано значительное падение рейдовой перевалки - в 2,8 раза, до 385 тыс. тонн, год назад было 1 млн 086 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - В 2,8 раза упали и отгрузки через терминалы Ростова-на-Дону, до 299 тыс. тонн с почти 850 тыс. тонн год назад. Перевалка через Тамань снизилась в 1,5 раза, до 256 тыс. тонн с 400 тыс. тонн, через Азов - на 27%, до 192 тыс. тонн".

По ее словам, по другим портам также произошло резкое снижение. В то же время она отметила рост отгрузок через Высоцк (Ленинградская область) - почти в 1,8 раза, до 50 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на французскую пшеницу к 20 августа по сравнению с началом месяца практически не изменились и составили $233 за тонну. "Правда, к 10 августа они поднимались до $239, но потом снизились до уровня начала месяца", - отметила она. Американская пшеница с 1 по 20 августа подорожала на $3, до $219 за тонну. Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) стабильны - $240-241 за тонну.

Цены на пшеницу в глубоководных портах за этот период опустились до 16 350 рублей за тонну с 17 000 рублей.

Цены производителей на пшеницу (4-й класс) уменьшились на 2,8%, до 13 500 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте снижение составило порядка $4, до $185 за тонну. "Может, снижение внутренних цен на фоне уборки урожая окажет поддержку экспортерам, и они смогут торговать с дисконтом по отношению к европейскому зерну. Отсутствие дисконта, конечно же, сдерживает продажи на мировом рынке", - заключила эксперт.