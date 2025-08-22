Поиск

Россия с 1 по 20 августа в 1,8 раза снизила отгрузки зерна на экспорт

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 августа отгрузила на экспорт 2 млн 913 тыс. тонн зерна, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5 млн 280 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились на 44,6%, до 2 млн 510 тыс. тонн с 4 млн 534 тыс. тонн годом ранее, ячменя - на 41%, до 323 тыс. тонн с 548 тыс. тонн, кукурузы - в 2,5 раза, до 79 тыс. тонн с 197 тыс. тонн соответственно.

"По предварительной оценке, в августе отгрузки основных видов зерновых составят 4,5 млн тонн, это на 2,3 млн тонн меньше, чем в августе прошлого года, когда было отправлено 6,8 млн тонн. В том числе пшеницы - 3,9 млн тонн против 6,1 млн тонн годом ранее", - сказал Тюрина.

По ее словам, в августе пшеница экспортировалась в 27 стран против 60 стран год назад. Крупнейшим покупателем стал Египет - 580 тыс. тонн, но отгрузки сократились на 31%. Второе место заняла Турция, но экспорт в эту страну снизился до 169,5 тыс. тонн с 440 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Топ-3 замыкает Кения, увеличившая закупки почти в пять раз, до 154,7 тыс. тонн. Кроме того, в ОАЭ было отправлено 133 тыс. тонн (в 2,1 раза больше), Саудовскую Аравию - 120 тыс. тонн (в 1,8 раза больше), Ирак - 66 тыс. тонн (в 1,9 раза больше). "По другим странам отмечается падение объемов отгрузок, наиболее существенное - в Алжир, который ранее был крупным покупателем. Теперь экспорт в этом направлении упал в пять раз, до 62 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

"Количество компаний, отгружавших за этот период пшеницу, составило 27, это резкое падение по сравнению с прошлым годом. Тогда пшеницу отгружали 104 компании", - сказала Тюрина.

Основным покупателем ячменя стал Иран - 160 тыс. тонн (рост в четыре раза). Ячмень также поставлялся в Турцию и Саудовскую Аравию. "В Турцию, например, отгрузки выросли в 3,2 раза, но объем незначительный - 44,4 тыс. тонн", - сказала Тюрина.

Иран стал и крупнейшим покупателем кукурузы - почти 60 тыс. тонн, но это в два раза меньше, чем годом ранее. Турция снизила закупки более чем в три раза, до 14,5 тыс. тонн. В то же время эксперт отметила рост отгрузок кукурузы на Китай в 1,8 раза, до 5 тыс. тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры в августе отгружались через 32 российских порта против 54 год назад. Традиционно наибольшие объемы шли через Новороссийск - 1 млн 398 тыс. тонн. Но это 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда было отгружено 1 млн 687 тыс. тонн. "Зафиксировано значительное падение рейдовой перевалки - в 2,8 раза, до 385 тыс. тонн, год назад было 1 млн 086 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - В 2,8 раза упали и отгрузки через терминалы Ростова-на-Дону, до 299 тыс. тонн с почти 850 тыс. тонн год назад. Перевалка через Тамань снизилась в 1,5 раза, до 256 тыс. тонн с 400 тыс. тонн, через Азов - на 27%, до 192 тыс. тонн".

По ее словам, по другим портам также произошло резкое снижение. В то же время она отметила рост отгрузок через Высоцк (Ленинградская область) - почти в 1,8 раза, до 50 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на французскую пшеницу к 20 августа по сравнению с началом месяца практически не изменились и составили $233 за тонну. "Правда, к 10 августа они поднимались до $239, но потом снизились до уровня начала месяца", - отметила она. Американская пшеница с 1 по 20 августа подорожала на $3, до $219 за тонну. Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) стабильны - $240-241 за тонну.

Цены на пшеницу в глубоководных портах за этот период опустились до 16 350 рублей за тонну с 17 000 рублей.

Цены производителей на пшеницу (4-й класс) уменьшились на 2,8%, до 13 500 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте снижение составило порядка $4, до $185 за тонну. "Может, снижение внутренних цен на фоне уборки урожая окажет поддержку экспортерам, и они смогут торговать с дисконтом по отношению к европейскому зерну. Отсутствие дисконта, конечно же, сдерживает продажи на мировом рынке", - заключила эксперт.

Российский зерновой союз Египет Турция Кения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7015 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });