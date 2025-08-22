Выручка "Акрона" по РСБУ в I полугодии выросла на 27%, чистая прибыль - в 1,6 раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (головное предприятие группы "Акрон", Великий Новгород) по РСБУ в I полугодии выросла в 1,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 20,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка ПАО увеличилась на 27%, до 90,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 35,9 млрд рублей против 17,7 млрд рублей годом ранее.

Общий долг "Акрона" на конец отчетного периода составил 145,5 млрд рублей, снизившись на 10% с начала года.

Выручка второго завода группы - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - за январь-июнь выросла на 28%, до 27,3 млрд рублей, прибыль от продаж - в 2,5 раза, до 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 1,6 млрд рублей.

Общий долг "Дорогобужа" на 30 июня составил 6 млрд рублей, что вдвое выше показателя на конец 2024 года.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).