Поиск

Выручка "Акрона" по РСБУ в I полугодии выросла на 27%, чистая прибыль - в 1,6 раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (головное предприятие группы "Акрон", Великий Новгород) по РСБУ в I полугодии выросла в 1,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 20,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка ПАО увеличилась на 27%, до 90,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 35,9 млрд рублей против 17,7 млрд рублей годом ранее.

Общий долг "Акрона" на конец отчетного периода составил 145,5 млрд рублей, снизившись на 10% с начала года.

Выручка второго завода группы - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - за январь-июнь выросла на 28%, до 27,3 млрд рублей, прибыль от продаж - в 2,5 раза, до 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 1,6 млрд рублей.

Общий долг "Дорогобужа" на 30 июня составил 6 млрд рублей, что вдвое выше показателя на конец 2024 года.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).

Акрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });