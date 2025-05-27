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EBITDA "Акрона" по МСФО в I квартале выросла почти вдвое, до 26,3 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - EBITDA группы "Акрон" по МСФО в I квартале составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое в годовом исчислении, сказано в отчете компании.

Уровень рентабельности по EBITDA составил 39% по сравнению с 27% за I квартал 2024 года.

Консолидированная выручка группы выросла на 30%, до 66,9 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза - до 14,5 млрд рублей.

Чистый долг группы по итогам I квартала составил 98,6 млрд рублей, что на 5% меньше результата на конец 2024 года. Показатель чистый долг/EBITDA снизился с 1,7х до 1,34х.

Объем производства основной продукции группы "Акрон" за I квартал вырос на 11% в годовом выражении - до 2,3 млн тонн. Объем продаж составил 2,5 млн тонн (также + 11%).

"В отчетном квартале мы смогли продемонстрировать хороший рост выручки и прибыли. Результат стал возможен как благодаря росту объемов производства и продаж, так и благоприятной конъюнктуре мирового рынка. В первом квартале текущего года продажи основной продукции группы впервые в истории превысили 2,5 млн тонн", - прокомментировал результаты председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

Акрон Александр Попов
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