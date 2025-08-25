Поиск

БСК в I полугодии увеличила чистую прибыль на 2%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК) в январе-июне 2025 года получило 3,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете БСК.

Выручка при этом снизилась на 0,1% при сокращении себестоимости на 7,5%. Это обусловило рост валовой прибыли (на 20,4%).

Предприятие сократило расходы на сырье и материалы на 18,9% - до 10,258 млрд рублей, затраты на оплату труда выросли на 3% - до 4,505 млрд рублей.

При этом в первом полугодии этого года компания не выплачивала вознаграждение членам совета директоров (за аналогичный период 2024 года - 1,96 млн рублей), сократила выплаты членам правления на 19,9%, до 2,098 млн рублей.

Основные финансовые показатели БСК (в тысячах рублей):

январь-июнь 2025гянварь- июнь 2024гДинамика (%)
Выручка30 798 49230 839 008-0,1
Себестоимость20 954 70822 660 178-7,5
Валовая прибыль9 843 7848 178 830+20,4
Прибыль от продаж6 814 6924 748 281+43,5
Прибыль до налогообложения5 080 8324 493 478+13,1
Чистая прибыль3 576 7103 503 450+2,1

Кредиторская задолженность компании выросла с 4,26 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 8,324 млрд рублей на конец июня 2025 года, дебиторская - с 2,97 млрд рублей до 3,92 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий юга России. Среди отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

