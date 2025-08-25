Поиск

Банки могут обязать регулярно переоценивать справедливую стоимость жилья после выдачи ипотеки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может заставить банки на регулярной основе переоценивать справедливую стоимость жилья для определения риск-веса после выдачи кредита.

Банк России в понедельник опубликовал актуализированный доклад о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

ЦБ напомнил, что с 18 августа действуют новые нормы, уравнивающие риск-веса для сегмента строящегося жилья (ДДУ) и не ДДУ. Пониженные риск-веса для ДДУ будут применяться при условии размещения денежных средств в размере полной стоимости объекта недвижимости на счетах эскроу (в противном случае они остаются на уровне 100% и выше).

Банк России также сообщил, что планирует рассмотреть целесообразность регулярной переоценки справедливой стоимости жилья банками для определения риск-веса после выдачи кредита. График реализации будет определен дополнительно (внедрение - не ранее первого полугодия 2027 года).

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

