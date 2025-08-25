Brent подорожала до $68,12 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем в понедельник, цена на Brent впервые с 6 августа поднялась выше $68 за баррель.

К 13:53 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,58%), до $68,12 за баррель. Октябрьске фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,43 (0,68%), до $64,09 за баррель.

На минувшей неделе Brent подорожала на 2,9%, WTI - на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

"Рынок несколько обеспокоен пробуксовкой мирных переговоров", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. По его словам, трейдеры в основном ожидают, что предложение будет превышать спрос на рынке нефти в осенние месяцы, однако геополитические факторы могут изменить ситуацию.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США. Выступая в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава американского ЦБ Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным FedWatch.