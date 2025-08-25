"ВСМПО-Ависма" отрицает арест ее счетов в Швейцарии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" работает в штатном режиме и выполняет транзакции с контрагентами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками", - отметили в пресс-службе.

В компании также отрицают, что ее счета в Швейцарии были арестованы, как сообщили СМИ.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.