НК рекомендовано увеличить предложение топлива, в том числе за счет вывода мощностей из резерва

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные компании и Минэнерго проработают возможность увеличения предложения топлива на рынке, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами совещания по ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака.

Так, по словам одного из собеседников "Интерфакса", было рекомендовано ускорить сроки проведения ремонтных работ на НПЗ и вывести на рынок имеющиеся резервы. Некоторые компании пообещали увеличить переработку. Один из источников заметил, что прогнозируется, что в сентябре производство бензинов должно превысить спрос на внутреннем рынке.

Потенциальными источниками увеличения предложения на внутреннем рынке могут стать закупки из Белоруссии, увеличение переработки на Астраханском ГПЗ.

Один из источников заметил также, что было отмечено, что пока не планируется запрещать экспорт бензинов после сентября (Новак ранее поддержал предложение Минэнерго продлить августовский запрет на экспорт бензинов для производителей на сентябрь, хотя официальный документ еще не опубликован). Другой источник заметил, что эта мера в принципе не считается особенно эффективной ввиду небольшого количества экспорта.

Также, говорят участники совещания, обсуждался вопрос маржинальности АЗС и влияния на нее повышенных акцизов.