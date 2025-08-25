Поиск

НК рекомендовано увеличить предложение топлива, в том числе за счет вывода мощностей из резерва

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные компании и Минэнерго проработают возможность увеличения предложения топлива на рынке, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами совещания по ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака.

Так, по словам одного из собеседников "Интерфакса", было рекомендовано ускорить сроки проведения ремонтных работ на НПЗ и вывести на рынок имеющиеся резервы. Некоторые компании пообещали увеличить переработку. Один из источников заметил, что прогнозируется, что в сентябре производство бензинов должно превысить спрос на внутреннем рынке.

Потенциальными источниками увеличения предложения на внутреннем рынке могут стать закупки из Белоруссии, увеличение переработки на Астраханском ГПЗ.

Один из источников заметил также, что было отмечено, что пока не планируется запрещать экспорт бензинов после сентября (Новак ранее поддержал предложение Минэнерго продлить августовский запрет на экспорт бензинов для производителей на сентябрь, хотя официальный документ еще не опубликован). Другой источник заметил, что эта мера в принципе не считается особенно эффективной ввиду небольшого количества экспорта.

Также, говорят участники совещания, обсуждался вопрос маржинальности АЗС и влияния на нее повышенных акцизов.

Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });