Президент ВСС обсудил с председателем Банка России ОСАГО и страхование жизни

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Темы ОСАГО и страхования жизни стали центральными на недавней рабочей встрече главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгением Уфимцевым, сообщает ВСС.

Стороны также обсудили вопросы усовершенствования добровольного медицинского страхования.

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития страхового рынка на ближайшие три года. Среди стратегических задач, которые предстоит решить - повышение клиентской ценности страхового продукта. Это будет касаться всех ключевых видов страхования", - сообщил ВСС.

В беседе с главой ЦБ также затрагивался и вопрос о роли саморегулирования на страховом рынке - ситуация, когда отрасль сама определяет стандарты и им следует. "У Банка России и ВСС есть позитивный опыт сотрудничества и внедрения таких стандартов на страховом рынке, недавний пример - стандарт по ипотечному страхованию", - приводятся пояснения в сообщении страхового союза.

Помимо прочего, среди обсуждавшихся на этой встрече в том числе оказались темы, связанные с оценкой итогов прошедшего 2024 года. Позитивным фактором для регулятора и ВСС "на фоне значимого роста финансовых показателей" стало "резкое снижение количества жалоб, имидж страховой отрасли улучшается", уточняет ВСС.

Комментируя итоги встречи c главой ЦБ, Евгений Уфимцев отметил: "У страхового сообщества есть четкая стратегия развития на среднесрочную перспективу, ее реализация позволит одновременно и развивать рынок, и делать страхование более удобным и полезным для потребителя".