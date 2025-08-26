Поиск

Минфин 27 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26249

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов 27 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 9-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

