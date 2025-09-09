Поиск

Минфин 10 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26249 и 26248

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 10 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26249 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

