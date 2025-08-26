Поиск

В Гонконге самый дорогой особняк в 2025 году продали за $140 млн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дом в Гонконге был продан за 1,09 млрд гонконгских долларов ($140 млн), что стало рекордом стоимости для объекта жилой недвижимости в этом городе в 2025 году, сообщает Bloomberg.

Это особняк в престижном горном районе The Peak площадью свыше 1 тысячи квадратных метров, с пятью спальнями и лифтом.

На прошлой неделе на той же улице был продан другой особняк, ранее принадлежавший китайскому магнату Чэнь Хунтяню. Его стоимость составила 790 млн гонконгских долларов - это вдвое ниже цены покупки в 2016 году.

Рынок элитной недвижимости Гонконга демонстрирует рост активности в последние месяцы, говорится в отчете компании Midland Realty. Основными факторами, поддерживающими рост цен и увеличение продаж, являются ожидаемое снижение процентных ставок в США и восстановление финансового рынка Гонконга.

Гонконг The Peak Чэнь Хунтянь Midland Realty
