Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июле вырос на 1,1%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июле ускорил темпы роста до 1,1% с 0,7% в июне, портфель розничных ссуд ускорил увеличение до 0,5% с 0,3% месяцем ранее, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, в корпоративном сегменте в основном росли рублевые корпоративные кредиты (+1,0 трлн руб., +1,2%). По предварительным данным, значимая часть прироста пришлась на застройщиков жилья (+0,3 трлн руб.).

Кроме того, банки нарастили вложения в корпоративные облигации (+0,1 трлн руб.), в основном в новые выпуски торговых и транспортных компаний.

Если рассматривать прирост требований к компаниям в годовом выражении, то он продолжил постепенно замедляться (до 10,8% с 12,1% в июне после пикового 21% в 2024 году).

По итогам года ЦБ ожидает рост этого показателя в диапазоне 9-12%.

