Банки РФ в июле увеличили вложения в ОФЗ на 0,2 трлн рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вложения банков в ОФЗ в июле 2025 года увеличились на 0,2 трлн рублей, сообщается в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Они увеличились за счет выкупа новых выпусков на 0,4 трлн рублей, начисления купонного дохода на 0,1 трлн рублей и положительной переоценки на 0,1 трлн рублей на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 2 процентных пункта с 27 июля.

Этот рост нивелировался погашениями облигаций на 0,3 трлн рублей и продажами прочим участникам рынка на 0,1 трлн рублей.



